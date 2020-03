Els balcons es converteixen en els nous espais socials

El decret d'estat d'alarma que ha aprovat aquest dissabte el Consell de Ministres ha deixat clar que el confinament preventiu és la millor solució per combatre la propagació del coronavirus. Molts ciutadans d'arreu del país ja han començat a posar en pràctica aquest cap de setmana les mesures preventives decretades pel govern. Aquesta situació excepcional ha portat a moltes persones a compartir a través de les xarxes socials els seus primers dies de confinament.



Entre els milers de vídeos que la gent ha penjat en els seus perfils destaquen aquells que mostren activitats compartides amb el veïnat des de la distància. I és que, els balcons s'han convertit per a les següents dues setmanes en els espais per a la socialització per excel·lència.





Els italians ja fa dies que van adoptar la decisió de quedar-se a casa. Des de concerts improvisats fins a sessions nocturnes de DJ, les activitats socials d'Itàlia ja sobrepassen els llindars de la creativitat.