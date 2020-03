El vídeo viral d'una bagenca que explica perquè ens hem de quedar a casa

El missatge de les autoritats ordenant que tothom s'ha de quedar a casa per combatre el coronavirus sembla que no l'ha entès tothom. Per les xarxes socials corren vídeos d'avis jugant a petanca en parcs i terrasses de bar plenes a ciutats com Salamanca. La santfruitosenca Ingrid Benito, que treballa en una farmàcia, cansada de veure que això també passa al seu municipi, ha decidit penjar un vídeo a Facebook on deixa clar perquè és important mantenir-se aïllat. El seu missatge proper i entenedor, combinat amb la purpurina que ha fet servir, l'han convertit en viral.

"Desprès de treballar tot el dia a la farmàcia i veure com la gent no entén la importància de quedar-se a casa, he fet aquest vídeo. Tinc una filla de 8 mesos, una mare asmàtica i una àvia. Les mesures de seguretat que tenim a la farmàcia no són una broma. Si us plau... quedeu-vos a casa", escriu Benito acompanyant el vídeo. I rebla a continuació: "Els que no ho podem fer (quedar-se a casa), treballem perquè no us falti de res [...] i tots tenim una cosa en comú, família!".