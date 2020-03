«No us fallarem», el missatge dels treballadors de la residència de Sant Fruitós a les famílies

El coronavirus afecta sobretot les persones d'edat avançada i, per aquest motiu, les residències són punts sensibles. Conscients de la preocupació en la que viuen molts dels familiars dels seus residents, des del Lledoner, la residència de Sant Fruitós de Bages gestionada per l'Onada, han volgut transmetre un missatge tranquil·litzador i a l'hora encoratjador a través de les xarxes socials. El resultat és un vídeo emotiu en el qual tota la plantilla ho té clar: «No us fallarem», prometen. En aquesta piulada de Twitter feta per l'Ajuntament de Sant Fruitós podeu veure la gravació, en la qual també han participat els avis i àvies del centre.





Les treballadores i treballadors de la residència per a la gent gran El Lledoner de Sant Fruitós de Bages graven un vídeo per a les famílies dels residents #sfb #santfruitós pic.twitter.com/T2dpetbQvk — Sant Fruitós Bages (@AjSantFruitos) March 19, 2020