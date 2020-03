L'emotiu vídeo d'un infermer d'Althaia que et recorda perquè no has de sortir de casa

Fart de veure que hi ha gent que encara no ha entès la situació d'extrema gravetat que viuen Catalunya i Espanya per l'epidèmia del coronavirus, el bagenc Valentí Closes, infermer de la UCI de Sant Joan de Déu de Manresa, ha penjat un vídeo a Facebook on recorda a tothom la importància de quedar-se confinat a casa. Aquest professional sanitari explica que ell treballa "a la trinxera cada dia" i reconeix que tant ell com els seus companys estan "acollonits" per la situació que veuen i viuen, però que "algú ho ha de fer", en referència a atendre els malats de Covid-19.

El missatge de Closes és clar i català. "A veure si així s'entén millor. Si us plau quedeu-vos a casa!", escriu l'infermer per introduir un vídeo en el qual alerta que el nombre d'infectats al país augmentarà de forma notòria en els propers dies si no es respecta el confinament i reclama l'aïllament de Madrid i que s'apliquin mesures més estrictes.

El bagenc aporta, també, l'experiència de la seva dona. "No pot ser que cada dia a la farmàcia es trobi la mateixa gent i li diguin que al Pont de Vilomara (el seu poble) al poble el coronavirus no arribarà... que no arribarà? Ai...".

I en els últims segons del vídeo, Closes no pot contenir l'emoció en parlar del cas d'una companya de professió morta pel coronavirus. Un preu massa car: "El que em fot més és aquesta notícia. Una abraçada a totes les companyes i a la família d'aquesta noia, valenta. Feu el favor i quedeu-vos a casa".

A continuació pots veure el seu post de Facebook: