Quan els balcons es converteixen en una festa

Els balcons, aquell espai de la casa que molts tenien oblidat, i els veïns, aquells que et creues cada dia a l'ascensor o pel barri però que no en saps el nom. Dos ingredients que semblaven molt distants i que ara formen part de la mateixa recepta que serveix per fer més amè el confinament. I és que quan ja fa una setmana que no es pot sortir de casa -situació que ens acaben de dir que va per llarg- cada vegada són més els qui han trobat en els balcons una forma d'interactuar amb el món i passar una bona estona en comunitat (des de casa i respectant la distància, això sí).

Per les xarxes circulen molts vídeos que ho demostren, alguns d'ells filmats a casa nostra. Els veïns del carrer la Pau de Manresa, per exemple, comparteixen classes de zumba. Un moment de distensió i exercici físic. I més ritme encara tenen a la Sagrada Família, que quan es fa fosc apareixen els llums i la música disco ben alta. Un dels balcons lidera la festa i no són pocs els que s'hi sumen i aprofiten per sortir a ballar. Situació similar es viu entre els veïns del carrer Francesc Moragas.

Però això no només passa a les ciutats. A Monistrol de Montserrat, el servei de Taxis Claret, a petició d'un grup de veïns del carrer del Pla, passegen un dels vehicles carrer amunt i avall posant música per a tots els gustos. A Gironella, es viuen autèntics concerts acústics i que posen la pell de gallina, i a Castellbell i el Vilar, un vigilant municipal no ha dubtat en contribuir animant la quitxalla. I a Sant Fruitós, juguen al bingo. Alguns d'aquests exemples els pots veure en el vídeo que acompanya aquest article. N'hi ha molts més.