La Policia Local de Manresa homenatja el personal sanitari d'Althaia amb llums i sirenes

Les mostres d'agraïment cap al personal sanitari són cada vegada majors per la seva implicació en la lluita contra el coronavirus i pel seu compromís amb els malalts, exposant-se ells també a patir la malaltia. A més dels aplaudiments diaris de les 20 h, que molts ciutadans dediquen a treballadors sanitaris i també al personal de l'alimentació, als farmacèutics, al personal de neteja, als empleats del transport públic, comença a ser freqüent que els cossos policials encenguin els llums dels cotxes patrulla davant dels hospitals. A Manresa, ahir ho va fer la Policia Local, que es va apropar amb els seus vehicles fins les portes de Sant Joan de Déu. El moment el recull el vídeo adjunt d'aquesta piulada, en el qual també se senten els aplaudiments, crits de "gràcies" i cassoles de fons.





També un tren de FGC que va arribar a Manresa a les 20 h va fer sonar el xiulet mentre la ciutat aplaudia, com cada dia, des dels seus balcons. La companyia ha anunciat per les xarxes socials que a partir d'ara i cada vespre els trens del servei de les 20 h tocaran el xiulet per sumar-se així al clam popular.