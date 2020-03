Els senglars se salten el confinament i passegen lliurement pel Passeig del Riu

Aquest dilluns, aprofitant el confinament de forma molt sagaç, s'ha pogut veure una família de porcs senglars passejant lliurement per la zona del Passeig del Riu. En no veure cap persona per la zona, els animals s'han endinsat fins la zona que hi ha just a tocar del riu.

Cal recordar que arreu del país segueix havent una sobre població d'aquesta espècie, tot i que en els últims mesos s'ha aconseguit baixar el nombre de senglars, però tot i així segueix sent superior a l'adequat.