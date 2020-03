Com faries entrar un tauró al saló de casa teva?

Coneixes l'última funcionalitat de Google? Segur que més d'un ha vist en circular per les xarxes socials imatges d'animals en 3D dins de casa seva. Per amenitzar la quarantena per la crisi sanitària de l'coronavirus, Google ha pensat que potser t'agradaria adoptar un animal.

Com funciona l'última funcionalitat 3D de Google?

El cercador ha inclòs una funcionalitat nova que consisteix a introduir un animal a casa de manera virtual.En els últims dies s'han vist des d'un tauró blanc, un ós panda fins a un tigre en 3D.



Què necessites per adoptar un animal 3D a casa?

Només has de posseir un mòbil compatible amb realitat augmentada, buscar a l'animal que vulguis introduir a casa. Durant la recerca apareixerà una lupa i has de prémer 'Imatge en 3D', a continuació s'obrirà la càmera de el dispositiu i obligarà a trobar les dimensions de l'habitació on vols col·locar l'animal virtual i després apareixerà l'animal en 3D a la teva llar. A més d'imatges aquesta funcionalitat et permetrà fer vídeos divertits amb els animals on els més petits de la casa puguin estar entretinguts durant una estona.