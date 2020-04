Les peripècies d'un francès per creuar a peu la frontera per comprar tabac

El confinament a França ha deixat inusualment buits els comerços dels Portús, especialment els estancs, però malgrat les restriccions a banda i banda de la frontera, encara hi ha qui intenta recórrer als vells camins de muntanya entre el Vallespir i l'Alt Empordà utilitzats fa seixanta anys pel contraban.

Uns senders abans emprats per necessitat i supervivència, i ara per picaresca. És el cas d'un francès de 35 anys que es va perdre aquest dissabte 4 d'abril al bosc quan intentava fer una incursió al contraban i creuar la frontera a peu per comprar tabac al Portús. Moll i desorientat, el va rescatar la Gendarmeria francesa amb helicòpter.

El darrer augment del preu del tabac a França el situa al voltant dels 10 euros el paquet, mentre que a Espanya en costa uns 5, i aquesta important diferència ja va ocasionar grans cues als estancs del Portús fa dues setmanes les hores prèvies al confinament. Durant el primer cap de setmana de restriccions van ser diversos els vehicles que van intentar arribar-hi, però ara n'hi que han trobat noves vies.

La frontera està vigilada pels cossos policials a banda i banda i l'individu protagonista de la rocambolesca història va intentar creuar-la amb el seu vehicle provinent de Perpinyà. En veure'l, els agents el van aturar i el van obligar a retornar al seu punt d'origen per haver-se saltat les restriccions de confinament, tal com ha informat la Gendarmeria. L'home, però, no va complir les ordres dels policies, va deixar el vehicle amagat en una zona boscosa i des d'allà va intentar arribar a peu i per camins de la muntanya fins la Jonquera.



Cau a un rierol

Els seus esforços per esquivar els controls policials i tornar a Perpinyà amb el tabac a meitat de preu sota el braç no van tenir èxit. En l'intent per arribar fins al Portús va caure a unes romegueres i a un rierol. Per si no fos poc es va desorientar i ell mateix va acabar trucant als Bombers perquè el rescatessin.

Fins al lloc s'hi va desplaçar un helicòpter de Protecció Civil amb quatre gendarmes: dos de la secció d'alta muntanya PGHM 66 ( Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne) i dos agents més de la brigada d'investigació, segons va informar L'Indépendant.

En arribar fins al punt on havia indicat que es trobava, els agents es van trobar amb l'home tremolant de fred i esgotat. Va ser evacuat per l'helicòpter i traslladat a la base de seguretat civil de Perpinyà, on el van multar amb 135 euros per haver incomplert les restriccions de mobilitat per contenir el coronavirus. Peripècies com les d'aquest home posen en risc la salut però també impliquen l'ús i desgast de recursos públics. Així ho ha dit el comandant del PGHM 66, Etienne Rolland, en declaracions a L'Indépendant.

«Hi ha la necessitat d'alleugerir els serveis estatals d'auxili a la població», assegura. Així mateix, afegeix que en casos com el d'aquest dissabte, en què s'incompleix el confinament i a més s'ha de fer un rescat pels serveis d'emergència, s'utilitzen uns recursos, «com ara l'helicòpter, que podria haver estat mobilitzat per als hospitals a l'hora de traslladar pacients».