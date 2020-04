Mortadel·lo i Filemó ja van preveure la pandèmia del coronavirus

Els populars agents de la T.I.A. Mortadelo i Filemó van ser fa deu anys uns visionaris que van anticipar els efectes de la pandèmia amb el seu habitual sentit de l'humor i eficàcia contrastada.

Si al principi de l'extensió de la COVID-19 per Europa des de la Xina es va saber que Coronavirus havia estat el nom d'un personatge al qual s'enfronten els famosos gals Astèrix i Obèlix en l'àlbum 'Astèrix a Itàlia', publicat a Espanya per Salvat el 2017, ja fa deu anys Mortadel·lo i Filemó lluitaven contra una pandèmia en l'àlbum 'La grip 'O'', publicat per Bruguera en la col·lecció 'Mags de l'Humor' i 'Olé! Mortadelo'.

Com aquest dimecres recorda Penguin Random House, grup al qual pertany actualment Bruguera, "encara que hagin passat deu anys de la publicació, aquests dies sembla que estiguem vivint dins d'aquesta historieta creada per Francisco Ibáñez", demostrant una vegada més que "les seves vinyetes i creativitat són completament atemporals".

En aquella historieta, Mortadel·lo i Filemó anticipaven que a la Xina "caurien com a mosques", que Roma també es veuria afectada i que el virus de la Grip 'O' afectaria milers de persones, entre elles "la tira d'agents" de la T.I.A.

Mortadel·lo i Filemó també donaven pistes sobre la importància del confinament per a no continuar expandint el virus per l'univers, fins al punt que l'expansió de la primera grip va arribar, com mostra una vinyeta, a Déu, la qual cosa "va contribuir com una mala cosa a l'extinció dels dinosaures".

Mostraven així mateix la necessitat d'usar màscares, com es veu en una vinyeta en la qual Déu expulsa del paradís a uns Adán i Eva griposos, mentre es protegeix amb una màscara i balbuceja: "Res, res que a fregir espàrrecs! A mi no me la colen una altra vegada!".

Fins i tot sabien que la situació als hospitals seria complicada pel creixement de contagis, arribant fins i tot al col·lapse d'urgències, on es contagiaven personal i pacients, i que es necessitarien respiradors per assistir als contagiats, encara que en el cas del còmic els respiradors del doctor Bacteri no anessin del tot eficaços.

La historieta dels populars personatges especulava, com succeeix avui amb el coronavirus, que darrere de la grip 'O' hi havia una conspiració, i parlava de l'esperança en una vacuna miraculosa de les farmacèutiques, de la qual s'aprofitaven delinqüents com el kamikaze Regúlez, el dolent de l'àlbum que escampava el virus per a després fer-se milionari venent als griposos "unes pastillitas antigrip a base de bicarbonat i mostassa".