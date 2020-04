La infanta Elena canta «Resistiré» a Youtube

La música està sent una via d'escapament durant el confinament per combatre el coronavirus. S'han compost moltes cançons inspirades pel Covid-19. I se n'estan cantant moltes més. Una de les més exitoses és 'Resistiré', convertida en un dels himnes d'aquests dies. La infanta Elena també s'ha entregat a la peça del Duo Dinámico.

La germana de Felip VI la interpreta en grup, de manera telemàtica, en un vídeo en què participen altres persones, com la seva amiga íntima Rita Allendesalazar. Ella apareix en un racó de la pantalla asseguda en el que sembla ser la sala d'estar de casa seva.

Acostumada a deixar-se veure a les places de toros, ara que no pot sortir de casa seva la germana de Felip VI entra a les nostres a través d'aquest vídeo de la plataforma de l''app' de cant coral Singerhood, en el qual canta amb ganes (sembla la més entusiasta de totes les persones que surten a la peça) i acaba amb un entusiasta «¡bé!».

No només ha volgut insuflar ànims amb aquesta cançó. Cada dia surt al balcó de casa per aplaudir a les vuit de la tarda i hi va penjar un arc de Sant Martí com a símbol d'esperança.