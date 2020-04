El vídeo viral de la Farmàcia Cosp que t'explica com funcionen els coronavirus

Internet és ple de vídeos que intenten explicar com funcionen els coronavirus però n'hi ha un, fet a Berga, que està triomfant a Instagram pel seu llenguatge proper i entenedor. La seva autora és la farmacèutica berguedana Maria Cosp, que ha s'està convertint en una autèntica 'influencer' sobre farmàcia a través del perfil del seu establiment (@farmaciacospm55). En tres dies, el seu vídeo acumula ja prop de 26.000 reproduccions.



"Us avorriu avui que és dilluns de Pasqua i voleu fer una mini classe sobre el mecanisme del SARS-CoV2?", escriu Cosp, llicenciada en Farmàcia i diplomada en Homeopatia, per introduir la gravació tot afegit a continuació que les seves explicacions són "molt senzillotes i fetes a grans trets, no aptes per acientífics".



A continuació podeu veure el vídeo i, també, un altre clip on la farmacèutica de Berga explica com posar-se una mascareta.