Piqueras pateix un atac de riure en ple directe pels 'entrenaments' de la gent a casa

Els informatius continuen mostrant els estralls que està causant el coronavirus al nostre país, però també treuen temps per mostrar la cara menys tràgica de la crisi sanitària. És el que va passar ahir a la nit a 'Informativos Telecinco', que va dedicar uns minuts a tota aquesta gent que vol mantenir-se exercitada durant el confinament però que fracassa en l'intent.



A l'introduir el vídeo, Pedro Piqueras va patir un atac de riure en ple directe que ha sigut molt comentat pels espectadors que estaven seguint l'informatiu. «Una de les obsessions dels espanyols és mantenir-se relativament en forma, però les cases no són gimnasos», alertava el periodista mentre en pantalla se'n veien alguns exemples.



El cas d'una dona que trencava el llum amb dos pesos, o el d'una altra noia que rebia un fort impacte a la cara amb una barra, van desencadenar les rialles del presentador. «Com que l'altra obsessió és gravar-se fent-ho tot, l'esport a casa ens està deixant...», va afegir Piqueras, que no va poder acabar la frase a causa de l'atac de riure que li havia entrat.





?? PEDRO PIQUERAS no puede evitar soltar una carcajada tras emitir un vídeo sobre "fails" de la gente haciendo deporte en su casa durante el confinamiento pic.twitter.com/sBjjAJ1Ebr — Tele en Vena (@TVenVena) April 16, 2020