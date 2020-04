Toni Acosta es fa viral amb una imitació de la ministra de Treball per explicar els «erces»

Toni Acosta ha desencadenat milers de comentaris a Twitter per una de les seves intervencions a 'El grupo', el programa que presenta amb Silvia Abril a la cadena SER. Durant la jornada de dijous, l'actriu va compartir una divertida imitació de la ministra de Treball, Yolanda Díaz, en què parodiava una de les seves últimes compareixences. Un vídeo que va començar a córrer com la pólvora i que ja s'ha fet viral.



A principis d'abril, la ministra es va situar en el focus de la polèmica per una controvertida explicació sobre els ertos, en què va utilitzar un llenguatge que l'actriu ha aprofitat per fer la seva pròpia versió. En aquest cas, s'ha adreçat als tuitaires per explicar el que ha batejat com a «erce», és a dir, els «'expedientes de regulación de cumpleaños encerrados'».





«Hem tingut una idea brillant per a totes les persones que fan anys confinats», comença dient Acosta a l'espai de la SER: «A veure si em sé explicar. No és que no computi com un aniversari perquè a tu et van tancar al març i som a l'abril. Si el teu aniversari és ara, sí que computa, perquè és el pas del temps». Tot Europa vol emular aquesta idea, perquè és brillant», insisteix la protagonista de 'Señoras del (H)AMPA'.





Qué bien se explica nuestra #ToniAcosta con esto del 'ERCE'. Esta noche, nuevo programa de #ElGrupo. A las 2.30h de la madrugada en @La_SER y a las 9.00h del sábado en Youtube. pic.twitter.com/nOGjqJKq0b — El Grupo (@LasDelGrupo) April 10, 2020