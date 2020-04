L'homenatge de Los Manolos al personal sanitari des del terrat de la Vall d'Hebron

El grup de rumba catalana Los Manolos va protagonitzar aquest dijous 23 d'abril, dia de Sant Jordi, un concert al terrat de l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona per homenatjar el personal sanitari, i va tocar la nova versió de l''Amics per sempre' que va publicar a les xarxes la setmana passada, adaptant la lletra per agrair la seva tasca contra el coronavirus.



Segons han declarat els membres del grup, la iniciativa va sorgir després de fer pública la cançó versionada, quan la direcció els va proposar pujar a cantar al seu terrat per als qui estan "a la primera línia, al peu del canó", i ho van fer a les 20 h, moment quan la ciutadania els homenatja cada dia.





Després de l'#AplaudimentSanitari ???? per tots els professionals, @LosManolosRumba els hi dediquen la seva versió de "Amigos para siempre"! ?? #AjudemElsHerois

?? "A esas personas que en primera línea estáis, agradecidos os queremos dedicar, un aplauso y apoyo incondicional". pic.twitter.com/EWMJJRJgzK — Vall d'Hebron (@vallhebron) April 23, 2020

Com a públic van tenir membres del personal mèdic del centre: "Ha estat espectacular, molt emotiu. Perquè a més, estàvem aquí com els Beatles o U2, en un terrat. Espectacular, perquè veus al personal sanitari aplaudint des de les finestres, al parc de sota ... És molt emotiu ".Asseguren que mai havien imaginat tocar en un terrat com el del centre hospitalari, i més en una data com la diada de Sant Jordi: "No hem pogut celebrar altres coses, però hem celebrat una cosa molt més important, com la dedicació, la solidaritat; valors molt més eterns que altres que estem cultivant cada dia "."És un triple orgull que una de les nostres cançons pugui ser emotiva per la gent, que puguem donar suport al personal sanitari que ho està donant tot i que ens fa pensar que hi ha moltes coses que canviar en aquesta vida, i potser això ens fa reflexionar ", han raonat.