Rosalía imita Beyoncé i Lola Flores

Rosalía l'ha tornat a fer grossa amb un karaoke virtual des del seu compte d'Instagram. L'artista, que es troba confinada a Miami, ha interpretat les cançons que li demanaven els seus fans, com ara Beyoncé, Lola Flores, Dua Lipa i Billie Eilish.



«Avui m'he despertat amb ganes d'anar a un karaoke, però, com que no es pot, se m'ocorre que puc cantar des de casa. Digueu-me quines cançons us agradaria que cantés. Us llegeixo. Trieu-me uns bons temes», va anunciar la cantant a través d'Instagram.





La publicació de la cantant, que ha tingut més de 3 milions de visualitzacions, aviat es va omplir de multitud de peticions a través dels comentaris, que van superar els 31.000. Molts van demanar alguns dels seus propis temes, però, sens dubte, el que més èxit va tenir va ser el mític 'A tu vera', de Lola Flores. Tema que l'artista coneixia molt bé, ja que el va interpretar, juntament amb Penélope Cruz, en la pel·lícula 'Dolor y gloria' (2019), de Pedro Almodóvar.Per això, precisament, l'artista catalana va començar el seu karaoke improvisat en les històries d'Instagram amb aquesta cançó de Lola Flores, a la qual la van seguir una tirallonga de temes de diversos cantants de talla nacional i internacional.Després de versionar La Faraona, l'artista es va canviar de 'look' i pentinat per ficar-se en la pell de Dua Lipa cantant 'Don't start now', en què demanava «perdó» a la seva amiga i reconeixia d'aquesta manera que l'anglès no és el seu fort. El mateix li va passar amb la interpretació del tema 'When the party is over', de Billie Eilish –amb la qual farà una col·laboració aviat–, tot i que res d'això la va frenar a continuar cantant.I si per alguna cosa destaca Rosalía és per la seva varietat d'estils musicals; pot cantar una cançó de flamenc com anar-se'n al 'perreo' del reggaeton, com s'ha vist en la seva discografia, de manera que la cantant (sota demanda dels seus fans) va interpretar la mítica cançó de Daddy Yankee, 'Gasolina'.També li va arribar el torn al remix d''', una col·laboració entre Jhay Cortez i Ozuna. Amb aquest últim Rosalía va interpretar l'any passat un dels seus èxits, 'Yo x ti, tú x mí'.En el meridià de l'actuació, Rosalía assenyalava que «hi ha moltes cantants» que admira i que li agrada imitar-les, i amb un pot de sabó a la mà com a micròfon va arrencar el tema 'Halo', de Beyoncé, a la qual es va referir com a «queen» i «ídola», i demanava «perdó» per interpretar la seva cançó sense saber-se sencera la lletra.Per tancar la seva actuació amb magnificència, la cantant va decidir fer-ho amb els tons aguts del tema 'Beautiful', de Christina Aguilera, de la qual va dir: «És la millor veu del món».Després d'haver revolucionat les xarxes socials i haver aconseguit colar-se en les tendències de Twitter, molts dels seus fans es pregunten si l'artista tornarà a repetir aquesta actuació aviat, ja que alguns d'ells estan pensant més cançons perquè les pugui versionar.