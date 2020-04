Metges alemanys es despullen per denunciar la falta de mitjans

Farts de treballar sense mitjans adequats per lluitar contra el coronavirus, diversos metges alemanys han posat despullats com a forma de protesta. Aquesta acció, sota el lema 'Blanke Bedeken', és la seva manera de cridar l'atenció. Han sigut professionals de tot el país els que han posat per denunciar la falta d'Equips de Protecció Individual (EPIs) en l'assistència general i els perills de contagi que suposa.

«Som els teus metges. Per tractar-te de manera segura, necessitem equips segurs per protegir-nos». «Quan ens quedem sense el poc que tenim, ens veiem així». «La nuesa hauria de simbolitzar que som vulnerables sense protecció». «Volem i hem de seguir cuidant bé els nostres pacients, especialment aquells que no poden fer-ho sense un examen personal per part de nosaltres els metges». «La pandèmia està lluny d'acabar a principis de maig», escriuen a la web on han penjat les fotos.



Inspirats en el metge francès Alain Colombié

Aquesta iniciativa, que s'inspira en Alain Colombié, un metge francès que va ser fotografiat lluint únicament un braçalet en el qual es podia llegir «carn de canó», ve acompanyada amb una petició de més recolzament del Govern alemany per adquirir material i ordenar mesures que afavoreixin la seva seguretat.

En aquest sentit, s'ha permès fins al 4 de maig que els metges firmin baixes laborals per símptomes similars al refredat a través del telèfon. Els metges de 'Blanke Bedeken' creuen que el termini s'hauria d'allargar.