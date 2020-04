Michael Bublé versiona la cançó d'un trio català escrita durant el confinament

Una cançó gravada i interpretada en una terrassa de la Catalunya confinada per la pandèmia del coronavirus ha saltat fronteres en les últimes hores gràcies a la versió feta per l'astre canadenc Michael Bublé.

Es tracta de 'Gotta be patient', tema del trio espanyol Stay Homas, que s'ha fet popular durant la quarantena per compondre peces com aquesta des de la seva tancada en un apartament a Barcelona.

«Michael Bublé ens n'ha fet una 'cover'; en fi, vivim en una simulació», anunciava la mateixa formació catalana en un missatge a Twitter en el qual redirigeixen el vídeo penjat, al seu torn, pel canadenc en el seu canal de Youtube.

En el seu canal, l'intèrpret de 'Feeling Good' canta aquest tema de Stay Homas juntament amb els components de Barnaked Ladies i la mexicana Sofia Reyes.

Un astre «sorprès»



Segons ha explicat Universal Music, Bublé va descobrir Stay Homas a finals de març gràcies a un vídeo que li va enviar un amic argentí i va quedar «tan sorprès» que va publicar un missatge lloant el seu treball i demanant a la resta d'usuaris que l'ajudessin a identificar la banda.

«¡No sé qui són, però m'han posat un somriure a la cara i espero que facin el mateix per vosaltres!», va escriure en el seu perfil oficial a Twitter fa poc més d'un mes.

En un senzill format acústic, amb la més senzilla de les percussions, una guitarra i les seves veus harmonitzades, Stay Homas està publicant cançons a les seves xarxes socials de manera regular des de gairebé l'inici del confinament per la crisi del coronavirus.

Del reggae a la rumba, no sembla haver-hi estil que se'ls resisteixi per acompanyar lletres plenes d'humor que giren precisament entorn de la vida sota aquesta tancada per coronavirus, gravades amb el cel de Barcelona com a rerefons.