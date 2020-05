Queen dedica «You are the champions» als treballadors de la sanitat de tot el món

Queen dedica «You are the champions» als treballadors de la sanitat de tot el món

Brian May i Roger Taylor, components de la banda britànica Queen, van presentar aquest dijous amb el cantant Adam Lambert el tema 'You are the champions', una versió del seu èxit del rock 'We are the champions', els beneficis del qual aniran a parar a la lluita contra la crisi global del coronavirus.

Gravada de forma remota des de les cases d'aquests tres músics a Londres i Los Angeles (EUA), 'You are the champions' està dedicada a tots els treballadors de la sanitat que s'esforcen sense parar a tot el món per mitigar la pandèmia.

«Igual com els nostres pares, avis i besavis van lluitar per nosaltres en les dues guerres mundials, aquests valents guerrers en primera línia són els nostres nous campions», va dir el guitarrista Brian May en un comunicat.

El vídeo de 'You are the champions' alterna imatges dels músics tocant aquesta nova versió de 'We are the champions' amb metratge de metges i infermers de tot el món.

Una d'aquestes persones que apareix al clip és Rory Taylor, filla del bateria de Queen, Roger Taylor, i que és metge al Servei Nacional de Salut (NHS) del Regne Unit.

«Com a pare amb una filla en primera línia, soc ultraconscient del treball vital que estan fent diàriament per salvar-nos i per salvar la societat», va dir Roger Taylor, que va exigir que els governs dediquin «el cent per cent del seu esforç» a protegir els treballadors de la sanitat.

Els guanys es donaran a l'OMS



La discogràfica Universal ha especificat que els guanys que s'obtinguin amb aquest tema es donaran al Fons de Resposta al Covid-19 per a l'Organització Mundial de la Salut (OMS).

«'We are the champions' ha sigut sempre un crit de guerra», va assegurar Elizabeth Cousens, presidenta i consellera delegada de la Fundació de les Nacions Unides, òrgan de què depèn l'OMS.

«Estem agraïts a Queen i Adam Lambert per utilitzar el seu talent per recolzar els nostres herois de primera línia en la resposta al Covid-19. La seva contribució a aquesta lluita aixecarà l'ànim i recaptarà fons crítics per a la resposta solidària al Covid-19», va afegir.