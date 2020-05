Katy Perry es vesteix de paper higiènic

Idees per al pròxim carnaval. I de la mà de la cantant Katy Perry, que li posa rialles i una disfressa a aquesta situació vestida.... de paper higiènic. I tot per anunciar una nova temporada d''American idol', la versió americana de 'La voz' en la qual ella és jurat.



Katy Perry i el seu promès, l'actor Orlando Bloom, van haver de retardar el seu casament, que s'havia de celebrar aquest estiu a Austràlia, per la pandèmia del coronavirus, però són feliços esperant el seu nadó.



I si fa una setmana la cantant, de 35 anys, apareixia vestida d'una solució hidroalcohòlica amb dosificador, ara ho ha fet vestida amb una enorme disfressa de rotllo de paper higiènic, un dels productes estrella d'aquest confinament.





'American idol' està en camí, així que voldràs posar-te còmode, agafar alguna cosa per menjar i veure el xou a ABC. ¿Quina millor manera de deixar enrere les teves preocupacions durant dues hores?», comenta la nòvia d'Orlando Bloom.