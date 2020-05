Les actrius de Hollywood es «barallen» a les xarxes socials

Zoë Bell, la coordinadora d'especialistes de les pel·lícules de Quentin Tarantino, és l'artífex del Boss Bitch Fight Challenge, un divertit muntatge en el qual diverses actrius famoses de Hollywood protagonitzen una baralla virtual que ja s'ha convertit en un viral mundial.

"Estic tan avorrida. Només vull jugar amb les meves amigues. Espera un moment, puc jugar amb les meves amigues!", diu Bell abans de llançar una puntada a la càmera. Cada fragment del clip mostra a una actriu rebent un cop i retornant-lo de diferents maneres. Puntades, cops de puny, bats de beisbol, tot val per a enllaçar cada seqüència amb la següent.

Scarlett Johansson, Florence Pugh, Margot Robbie, Zoe Saldana, Cameron Diaz o Drew Barrymore són només algunes de les estrelles que apareixen en el vídeo. També hi ha una picada d'ullet a Kill Bill, ja que Daryl Hannah fa una breu aparició caracteritzada com el seu personatge, Doble ela Driver. Thandie Newton, Trobi Berry, Juliette Lewis i Rosario Dawson també han format part d'aquesta divertida iniciativa.

El clip, que dura poc més de cinc minuts, finalitza amb un agraïment. "Gràcies als càmeres, marits, assistents, nens, veïns, qui s'emportés un cop en les dents. No podríem haver-ho fet sense vosaltres", resa el clip.

Bell, coneguda pel seu treball com a doble d'acció d'Uma Thurman en la saga Kill Bill i de Lucy Lawless a Xena: La princesa guerrera, ha estat l'encarregada de reclutar les actrius per a unir-se a aquest vídeo, gravat amb els seus telèfons mòbils durant el confinament per coronavirus.