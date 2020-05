Surten a subhasta les sabatilles més icòniques de Michael Jordan

La casa Sotheby's subhastarà el 17 de maig les icòniques sabatilles d'esport Nike Air Jordan 1S, amb les quals la llegenda del bàsquet Michael Jordan va jugar partits el 1985 i que va autografiar amb retolador permanent, per un preu de sortida d'entre 100.000 i 150.000 dòlars (92.300 i 138.500 euros).

En una nota, Sotheby's va indicar que aquest parell de sabatilles fetes exclusivament per a l'estrella dels Chicago Bulls es troba entre les més valuoses de tota la història després del rècord marcat el 2019 per les Nike «Moon Shoe» (437.000 dòlars / 403.000 euros), les quals van superant una forquilla prèviament aconseguida el 2017 per unes altres sabatilles de Jordan, unes Converse (190.000 dòlars / 175.500 euros).

Les Nike Air Jordan 1S, amb els seus característics colors vermell i blanc i el símbol de la marca en negre, van establir un precedent quant a sabatilles personalitzades per a jugadors de bàsquet, ja que després la coneguda firma de roba esportiva va crear edicions a nom de Kobe Bryant, LeBron James o Scottie Pipen.

Jordan va portar aquestes sabatilles al principi de la seva carrera, fins al 29 d'octubre de l'any 1985, quan es va trencar el peu i va haver d'absentar-se de 64 partits mentre es recuperava, després de la qual cosa es va calçar versions modificades de les Air Jordan 1 en el seu retorn al bàsquet.

Col·lecció privada



D'acord amb Sotheby's, l'article té detalls especials com els cordons vermells, els senyals del seu ús continuat, un codi que revela l'any i mes en què va ser produït i el rètol «player sample» (exemplar per a jugador), que mostra que va ser manufacturat per a Jordan.

L'article pertany a la col·lecció de Jordan Geller, fundador del primer museu del món dedicat a les sabatilles d'esport, Shoezeum, i surt a subhasta coincidint amb el 35 aniversari de la seva creació i la recent emissió del documental «The last dance», centrat en la temporada 1997-98 dels Chicago Bulls i la carrera de Jordan.

En la nota de Sotheby's, Geller assenyala que les Nike Air Jordan 1S són les sabatilles «més icòniques i desitjades de tots els temps» i va assegurar que «fanàtics i col·leccionistes de tot el món van al ShoeZeum a admirar-les, ja que són la joia de la corona del museu».

«Tenir aquest parell ha sigut realment un plaer, i amb l'excitació entorn de Michael Jordan i «The last dance», la meva dona i jo vam decidir que era moment de deixar que les sabatilles trobessin una nova llar», va agregar.