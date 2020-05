L'argot de la pandèmia en 25 vocables i acrònims

Confinament, desescalada, hidroxicloroquina, FFP2, Covid-19, taxa de letalitat, webinar o SARS-CoV-2 són vocables, sigles i acrònims, fins ara poc utilitzats o desconeguts, que han configurat un nou argot, el de la pandèmia de coronavirus.

Aquestes són 25 de les paraules més utilitzades d'aquest nou argot:

Antiviral: Fàrmac per tractar infeccions causades per virus.

Balcó: Part a l'aire lliure de la vivenda que s'ha demostrat imprescindible en temps de confinament, quan el seu ús s'ha multiplicat exponencialment.

Confinament: Obligació de no sortir d'un lloc determinat, en aquest cas per evitar la propagació del virus amb nous contagis.

Coronavirus: Família de virus que es caracteritza per tenir una espècie de 'corona' i que en els humans pot causar infeccions respiratòries, des del refredat comú fins a malalties més greus com la síndrome respiratòria de l'Orient Mitjà (MERS) o la síndrome respiratòria aguda severa (SARS). El coronavirus que s'ha descobert més recentment, el SARS-CoV-2, causa la malaltia Covid-19.

Covid-19: Malaltia infecciosa causada pel coronavirus SARS-CoV-2. És un acrònim de l'anglès 'coronavirus disease 2019', l'any en què es va diagnosticar per primera vegada.

Quarantena: Període d'aïllament, no necessàriament de 40 dies, per evitar el contagi de qualsevol malaltia, en aquest cas Covid-19, establert inicialment pels metges en 14 dies.

Desescalada: Vocable utilitzat per definir el procés de tornada a la normalitat després de l'epidèmia de coronavirus, que el govern espanyol ha dividit en fases: 0, 1, 2 i 3.

EPI: Equips de protecció individual, que poden ser des de bates, granotes, gorres, mascaretes, ulleres, guants o altres elements, i que en l'inici de la pandèmia van escassejar en hospitals i, sobretot, en residències geriàtriques.

FFP2 - FFP3: Tipus de mascaretes, en principi professionals, que protegeixen de contagis. La FFP2 filtra el 92% de partícules de l'aire i les que són de fins a 0,6 micres de mida, i la FFP3 el 98% de les partícules de l'aire i les que són de menor mida.

Hidroxicloroquina: Principi actiu utilitzat per tractar la malària, paludisme, lupus i altres malalties reumatoides i que és objecte de diversos assajos al món per tractar la Covid-19, entre els quals un a Catalunya, dirigit per Oriol Mitjà i Bonaventura Clotet, amb 3.000 pacients per veure si redueix la capacitat i gravetat del contagi del coronavirus.

IgG-IgM: És una prova d'immunoglobulina, que es fa mitjançant una anàlisi de sang i mesura la concentració de diferents tipus d'anticossos que genera el sistema immunitari davant d'una infecció, ja sigui bacteriana o vírica. Si la IgG surt positiva indica que en algun moment de la vida s'ha passat la malaltia, si la IgM és positiva indica que la infecció ha sigut més recent, i en els dos casos s'han generat anticossos.

Immunitat de ramat, col·lectiva o de grup: Quantitat de població que ha adquirit anticossos contra una determinada malaltia després d'haver-la tingut o bé perquè ha rebut una vacuna. En el cas de la Covid-19 els científics calculen que només entre un 5% i un 10% de la població espanyola hauria desenvolupat anticossos, tot i que això només pot comprovar-se fent proves serològiques a la ciutadania.

Letalitat: La taxa de letalitat és la proporció de morts entre el total de persones infectades, que en el cas del coronavirus els experts calculen que serà d'aproximadament un 1%, deu vegades més letal que la grip estacional (0,1%), una vegada es pugui certificar el nombre real de persones que han resultat infectades. S'ha de distingir de la taxa de mortalitat, que és el nombre de morts en relació amb el total de la població.

Mascaretes: Tapaboques i nas protectores de contagis. Existeixen les casolanes o higièniques, les quirúrgiques, les FFP1, les FFP2 i les FFP3, de menor a més protecció. El seu ús s'ha estès a causa de l'epidèmia de coronavirus i és obligatori portar-les en el transport públic i, a partir d'aquest dijous, en espais públics on no estigui garantida la distància física de 2 metres.

Pandèmia: Epidèmia que s'estén per diversos països o zones geogràfiques extenses. En aquest cas, el coronavirus ha afectat més de 200 països de tot el món.

PCR: Són les sigles en anglès de 'reacció en cadena de la polimerasa' i és una prova de diagnòstic que es fa mitjançant la presa de mostres de mucoses nasofaríngies per analitzar-les i detectar fragments del material genètic d'un patogen. En aquesta pandèmia s'està utilitzant per determinar si una persona està infectada o no amb coronavirus.

Remdesivir: Medicament antiviral desenvolupat per la farmacèutica Gilead per tractar l'Ebola i que sembla haver tingut algun efecte beneficiós en diversos assajos en el tractament de la Covid-19, tot i que encara està en fase de proves experimentals amb pacients.

'Resistiré': Títol de la cançó popularitzada pel Dúo Dinámico el 1988, composta pel periodista esportiu especialista en ciclisme i atletisme Carlos Toro i que s'ha convertit en un dels himnes d'aquesta crisi sanitària.

Respirador: Màquina de ventilació assistida que ajuda els malalts a respirar quan falla la funció pulmonar. Durant l'epidèmia es va témer la falta d'aquestes màquines a les ucis i nombroses empreses van dissenyar i van fabricar models senzills per incorporar als hospitals.

SARS-CoV-2: Acrònim de Severe Acute Respiratory Syndrome (Síndrome Respiratòria Aguda Severa) – Coronavirus, nom del virus que causa la Covid-19, detectat a finals de l'any passat a Wuhan (Xina). El 2 és perquè és el segon d'aquest tipus detectat després que el 2003 es va detectar un altre SARS, també a Àsia.

TikTok: Xarxa social gratuïta d'entreteniment l'ús de la qual ha augmentat durant la pandèmia entre els més joves, que han compartit milers de vídeos breus a través d'aquesta plataforma creada el 2016 per una empresa xinesa.

Teletreball: Treball a distància, fora del centre de treball, normalment amb ajuda d'eines telemàtiques, que normalment se sol fer des del domicili i que s'ha estès durant aquesta pandèmia.

UCI: Acrònim d'unitat de cures intensives. Lloc de l'hospital destinat als malalts més greus que requereixin més cures i que l'epidèmia de Covid-19 hagi posat al límit a Espanya, on els grans hospitals han hagut de triplicar en poc temps els llits d'uci i han hagut d'habilitar nous espais per atendre els pacients més greus.

Webinar: Conferència web o conferència en línia que permet interactuar entre els participants, que poden ser entre dues i 20 persones.

Zoom: és una plataforma de videotrucades i reunions virtuals que s'ha popularitzat durant la pandèmia, sobretot en la convocatòria de rodes de premsa telemàtiques.