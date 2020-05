La portada més emotiva de 'The New York Times': un homenatge als quasi 100.000 morts per coronavirus a Estats Units

| The New York Times

Portada del diari novaiorquès 'The New York Times' d'aquest diumenge 24 de maig del 2020 | The New York Times

El diari novaiorquès 'The New York Times' ha obert l'edició d'aquest diumenge 24 de maig amb una de les portades més emotives de la seva història. Per tal de rememorar les quasi 100.000 víctimes de la covid-19 als Estats Units, el mitjà de comunicació ha elaborat un llistat amb més d'un miler de noms dels afectats per la pandèmia.





The front page of The New York Times for May 24, 2020 pic.twitter.com/d14JhFp4CP — The New York Times (@nytimes) May 24, 2020

Memories, gathered from obituaries across America, help us reckon with what was lost. https://t.co/rMPXCclIYv — The New York Times (@nytimes) May 24, 2020

Lluny de presentar la fràgil situació que viu el país a través de gràfics o imatges, l'equip editor va decidir ahir nit publicar aquest nou número amb l'obertura d'unade víctimes del coronavirus que s'havien publicat en diferents diaris d'Estats Units. La llista, conformada per mil noms, també inclou fragments que caracteritzaven la personalitat de les víctimes, per tal de singularitzar cada vida perduda.Dins del diari, la llista s'amplia i acompanya l'article d'opinió del columnista