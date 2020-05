Els restaurants de Tailàndia asseguren la distància social amb ninots

Un restaurant de Bangkok ha situat ninots per separar els clients

Un restaurant de Bangkok ha situat ninots per separar els clients | EFE/RUNGROJ YONGRIT

Els restaurants de Tailàndia han decidit assegurar la distància social per evitar contagis als seus locals amb la instal·lació de simpàtics ninots a les cadires que hi ha al voltant de les taules.

Aquests seients estaran ocupats per diferents figures perquè ningú pugui utilitzar-los i garantir d'aquesta manera la distància de precaució entre comensals.

D'altra banda, el Govern de Tailàndia estendrà el pròxim dimarts l'estat d'emergència en vigor pel coronavirus fins a finals de juny per consolidar el pla de desescalada, segons va informar divendres el portaveu de la força d'intervenció del Govern contra la pandèmia, Taweesin Visanuyothin.

El decret inicial va entrar en vigor el 26 de març i va durar, al principi, fins al 30 d'abril, tot i que al final va ser ampliat fins al 31 de maig.

L'estat d'emergència concedeix al primer ministre del país, el general Prayuth Chan Ocha, amplis poders per aprovar noves lleis, una capacitat que ha sigut objecte de crítiques per part dels opositors, que sospiten un intent de prolongar oficialment la quarantena per consolidar el domini dels militars sobre el país.

En aquest sentit, l'exdiputat opositor Piyabutr Saengkanokkul va declarar divendres que el Govern està actuant així per impedir la resurrecció de les protestes contra les autoritats que havien afectat el país abans de l'esclat de la crisi.

El Govern, mentrestant, continua reobrint els negocis del país, com ho fa des de principis de mes, com ara els restaurants i mercats, mentre que els centres comercials i els museus estan oberts des de diumenge passat.

Les autoritats anunciaran el dia 1 de juny quins nous negocis se sumen a la desescalada en un moment en què el país registra un total de 3.037 casos i 37 morts per la malaltia.