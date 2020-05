Un estruç es «cola» en una roda de premsa del president Revilla

"Hem pres totes les mesures (...) perquè no hi hagi cap mena de problema. La gent es comporta de manera adequada, excepte alguna excepció". Així començava Miguel Ángel Revilla, president de Cantàbria, una roda de premsa al parc de Cabárceno en la qual assegurava que la seguretat dels ciutadans era primordial, i que ara és ja el moment d'anar reactivant l'economia a la regió.



El més sorprenent no van ser les seves paraules, sinó un animal que es 'va colar' en pla, durant més d'un minut: un estruç es va situar a la dreta del president (a l'esquerra de la imatge) i no va deixar de mirar amb atenció la càmera mentre Revilla parlava sense percartar-se d'aquesta presència. Una roda de premsa 'transcendental' no tan sols per Cantàbria, s'ha convertit en un fragment de vídeo que s'ha viralitzat en menys de 24 hores gràcies al poder que tenen les xarxes socials.



A més, alguns s'han adonat que aquest fet va ser predit fa diversos anys per un capítol dels Simpsons, sèrie mítica que es caracteritza per haver endevinat l'ascens de Donald Trump a la Casa Blanca, o la propagació d'una malaltia amb origen asiàtic.