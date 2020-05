La sorprenent reacció d'un nen que es topa amb un gran ós al bosc

Què faries si estiguessis a la muntanya i, de cop i volta de darrere uns arbres aparegués un ós gros, molt gros? Segurament, per instint, cridaries i sortiries cames ajudeu-me, reacció que molt probablement encara posaria més nerviós l'anima. I és tot el contrari del que va fer el nen protagonista d'aquesta història, l'Alessandro Breda, de 12 anys, que va reaccionar de forma molt calmada i madura a la trobada que va tenir amb un ós salvatge.



L'escena, que va tenir lloc al Parc Natural Adamello-Brenta de Trentino, a les Dolomites, al nord d'iItàlia, la va enregistrar el company sentimental de la mare del nen i s'ha fet viral a les xarxes socials. Era una excursió tranquil·la, però que hauria pogut acabar en tragèdia per l'aparició en escena d'un ós de grans dimensions. "Vine, Ale, vine", se sent que li diu l'home al nen, abans d'aconsellar-li que no doni l'esquena a l'anima. I l'Alessandro, sense perdre la calma, va intentant deixar enrere l'os.



El propi protagonista de la història va explicar a l'emisora italiana RAI que feia poc que havia vist un vídeo sobre com comportar-se si et trobes un ós. Aquell tipus de vídeo que corren per internet i penses que mai et faran servei. "Vaig aprendre que si crides, l'ós s'agita i es torna molt més agressiu", va afirmar. Ho va fer perfecte, seguint totes les indicacions dels experts.





A voi il mio incontro con @'orso di sta mattina sopra la malga Sporminore... pic.twitter.com/VN6QmAV9oV — Loris Calliari (@loriscalliari) May 24, 2020