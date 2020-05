Un grup de micos roben mostres de pacients ingressats per COVID-19 en un hospital de l'Índia

Un grup de micos han robat aquest divendres una sèrie de mostres de sang de pacients ingressats per coronavirus en un dels majors hospitals de l'estat d'Uttar Pradesh, en el nord de l'Índia.



Tal com ha explicat el personal de l'hospital a la cadena NDTV, les mostres no tenien COVID-19 en si, sinó que eren mostres de sang preparades per ser sotmeses a diferents anàlisis després de ser extretes de pacients que ja havien donat positiu en coronavirus.

"No eren mostres de COVID-19 sinó mostres de sang de pacients que anaven a ser sotmeses a anàlisis rutinàries. Ja s'han tornat a treure mostres de sang als pacients afectats", ha indicat SK Garg, metge de l'hospital.



Els micos, que es van introduir en un dels laboratoris de l'hospital, haurien mossegat una sèrie de guants i s'haurien fet amb les mostres d'almenys tres pacients diferents.





Meerut: Monkey run away with #corona test samples, locals fear spread of infection. #IndiaFightsCoronavirus pic.twitter.com/Mpe9tuR3H6 — Sanjay Jha (@JhaSanjay07) May 29, 2020

L'hospital és un dels més importants del país en la lluita contra el coronavirus i té, a més, un important laboratori. Les autoritats han recalcat que no existeixen indicis ni estudis científics que mostrin que el coronavirus pot transmetre's dels micos als humans.No obstant això, els pocs animals que han donat positiu en coronavirus havien estat en contacte directe amb algun infectat, tal com assenyalen les dades dels Centres de Control i Prevenció de Malalties (CDC) dels Estats Units.