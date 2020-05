«Sánchez vete ya», els pastissos venuts a Múrcia que han incendiat les xarxes

Els amos de la confiteria Roses, situada al carrer Princesa de Múrcia, mai van imaginar el mal resultat que els donaria barrejar la política amb el seu mitjà de vida, i més en temps en els quals les xarxes socials cada vegada guanyen més pes. I és que els propietaris d'aquesta pastisseria van creure que seria bona idea per al seu negoci el crear i dissenyar uns pastissos amb la bandera d'Espanya, un llaç negre de dol i i el text "Sánchez, vete ya".

Aquests polèmics dolços que demanaven la dimissió de l'actual president del Govern d'Espanya, Pedro Sánchez, no van trigar a viralitzar-se després del tuit d'una usuària de Twitter que compta amb tot just 400 seguidors. La resposta dels internautes tampoc es va fer esperar i la pastisseria va començar a rebre una pluja de ressenyes negatives a Google. L'establiment va acumular multitud de crítiques amb una estrella i va fer que la seva popularitat se situés en 2 sobre 5 i s'ha vist obligat a retirar els dolços. No obstant això, partidaris de la dimissió del president també van començar a escriure ressenyes i han fet que la seva puntuació torni a pujar.

Tal ha estat la repercussió negativa que està tenint aquesta confiteria que les altres que comparteixen nom a Múrcia han hagut d'emetre un comunicat oficial assenyalant que no tenen res a veure amb ells i que tan sols comparteixen el cognom. "El producte i la gerència són totalment diferents", indiquen des de la confiteria Joaquín Roses de Plaza Camachos.