Leticia Sabater ja té nou vídeo: «Vete pal carajo tra tra»

Leticia Sabater ha tornat a penjar a les xarxes socials un tema nou coincidint amb l'arribada de l'estiu i, com ja ve essent habitual, el videoclip que l'acompanya el protagonitza ella, en bikini.

La cantant catalana sorprèn aquesta vegada amb 'Vete pal carajo tra tra', una cançó en la qual fa al·lusió al 'tra tra' de Rosalía.

Sabater sap provocar i en el seu vídeo no ha deixat passar l'oportunitat de mostrar-hi un Satisfyer, una altra de les revolucions socials dels últims mesos. Ella, però, amenaça els fans amb fer-lo servir com a arma per colpejar.

No hi ha virus que atura l'artista, que compleix amb la seva tradició. Si vas ballar i cantar amb Mr. Policeman, La Salchipapa, 18 centímetros, Papi, El polvorrón o Trínchame el pavo, ara no et pots perdre Vete pal carajo tra tra.