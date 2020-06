Una regidora del PP assisteix al ple d'una Mancomunitat des d'un xiringuito i en biquini

Amb ulleres de sol, el cabell recollit i la tovallola reposada sobre la gandula del xiringuito de platja. Aquesta va ser la inèdita imatge que van observar els regidors i integrants de la Mancomunitat de Municipis de la Costa del Sol-Axarquía quan aquest dilluns es va connectar la representant de Torrox, la regidora del PP Paula Moreno, al ple telemàtic de la institució. La regidora es va excusar argumentant que havia promès portar els fills a banyar-se, i que era la forma de conciliar mentre duia a terme aquest compromís. «Estava complint les meves responsabilitats i obligacions, fos quin fos el fons de pantalla, assistint a la junta», ha defensat.

Els responsables dels 31 municipis que agrupa la Mancomunitat, un òrgan a cavall dels ajuntaments i la Diputació, fa dos mesos i mig que treballen telemàticament a causa del confinament. I així s'havia previst el ple d'aquest dilluns, en què s'havien d'aprovar precisament les recomanacions per a la reobertura de certs serveis que presta la Mancomunitat i que són fonamentals per als municipis més petits.

No obstant, la sorpresa va anar creixent quan van començar a connectar-se els diferents regidors, i més d'un va reconèixer el paisatge en què estava la regidora d'Hisenda i Personal i tinenta d'alcalde de l'Ajuntament de Torrox pel PP. Un popular xiringuito de platja, des del qual Moreno no va dubtar a mostrar-se a la gandula. Una escena que ha enervat la resta de forces polítiques, com el PSOE, que no han dubtat a criticar el «desvergonyiment» de la regidora, recordant, a més, que cobra dietes de 100€ per la seva participació en aquests plens.

El grup socialista a Torrox no ha tardat tampoc a recordar que Moreno ja va ser diana de crítiques després de destapar-se que anava al supermercat a comprar i a recollir els seus fills a l'escola amb un vehicle municipal, i que aquest tipus d'actituds fan malbé la imatge de les institucions. «No dubtem que des del solet estarà buscant totes les mesures que necessiten les famílies, autònoms i empreses del municipi de Torrox per fer front a aquesta crisi derivada de la Covid-19», li van recriminar amb ironia des de les xarxes socials.

Vista la polèmica, Moreno també va acudir a les xarxes per donar la seva versió. Així, va explicar que «després de tres mesos de confinament, he complert la promesa amb els meus tres fills de portar-los a la platja, complint les mesures de seguretat i el meu dret a la conciliació familiar». I va lamentar que malgrat estar tres mesos treballant «a preu fet» per ajudar els veïns més perjudicats per la pandèmia, des de l'oposició «hagin de recórrer a mètodes tan roïns i mesquins contra la meva persona, ja que no poden fer-ho contra la nostra responsabilitat política». «Si aquesta situació es donés en altres sigles polítiques, estic segura que es rebria un aplaudiment sonor per conciliar la vida laboral i família», va concloure, apuntant que altres regidors no mostren la cara i enfoquen amb el telèfon a altres bandes i, per tant, pot quedar en dubte la seva assistència» als plens.

«De tot això em quedo amb la cara de felicitat dels meus fills disfrutant amb el seu pare a la platja mentre la seva mare, durant una hora, complia amb la seva responsabilitat laboral», va concloure la regidora, revelant de passada que els nens estaven amb un altre familiar.