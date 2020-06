Les línies grogues del Guimerà aixequen polseguera a Twitter

Unes línies de color groc pintades a l'asfalt indiquen quin és l'espai que han guanyat els vianants al carrer Guimerà de Manresa després que l'Ajuntament decidís intervenir-hi per permetre una major separació entre les persones. Les línies, però, no són rectes, si no que fan una ziga-zaga curiosa i això ha aixecat polseguera entre la comunitat d'usuaris de Twitter, sempre disposada a posar-hi cullerada.



Ha estat arran d'una piulada d'una usuària, Eva Jiménez, que les línies de la capital del Bages s'han fet virals. "Me l'ha passat una amiga que viu a Manresa. Això que és?", preguntava en referència a aquests dibuixos que, a més del Guimerà, la principal artèria comercial de Manresa, també es poden trobar al carrer Infants.



Entre les respostes, gairebé mig miler, opinions de tota mena. Des de les que ho titllen d'"art manresà" o de "les línies de Nazca a la manresana", als que fan al·lusió a una possible borratxera dels qui les van pintar, passant pels que ho atribueixen als mateixos autors del darrer i també polèmic pessebre de la plaça Sant Jaume de Barcelona. "Segons la ratlla que tries arribes a Itaca, a la UCI, a ....", piula un usuari. "Heu provat de escanejar-lo?", proposa un altre.





Me l'ha passat una amiga que viu a Manresa. Això que és? ? pic.twitter.com/u3IgP8Ydtf — Eva Jimenez 84 //*// ? ? (@EvaJimenez841) June 2, 2020