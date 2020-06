Un tauró mata un surfista a Manresa (Califòrnia)

A alguns manresans els agradaria tenir mar. Al món hi ha, però, una altra Manresa, a Califòrnia, i aquesta sí que té platja. I no és tan idíl·lica com es podria imaginar. Precisament, aquest indret dels Estats Units ha estat notícia recentment per la mort d'un jove de 26 anys, atacat per un tauró.

Els fets van passar el 10 de maig. L'home, que es deia Ben Kelly, es trobava a uns 100 metres de la costa de Manresa State Beach, a prop de Sant Cruz, fent surf. Tot i que la platja en qüestió estava tancada al públic per evitar la propagació de la covid-19, sí que hi era permès la realització d'activitats esportives.

Es desconeix l'espècia de tauró que va atacar Kelly tot i que a parer de Simon R. Thorrold, científic biòleg de l'Institut Oceanogràfic Woods Hole de Falmouth, Massachusetts, podria haver estat un gran turó blanc, segons recull una entrevista que li ha fet el NY Times. "Els blancs, són taurons suficientment grossos i tenen unes dents molt afilades, cosa que fa que una petita mossegada provoqui lesions importants", afirma. Els atacs de tauró blanc són esporàdics i se solen produir perquè aquests animals confonen les taules de surf amb una foca. Thorrold assegura que els hipopòtams maten cada any més persones que els taurons.