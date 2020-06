Un home rep pizzes a domicili durant 9 anys sense pagar-ne cap

És possible que en alguna ocasió hagis rebut una pizza a casa sense haver-la demanat: l'explicació més lògica es que algú s'ha equivocat en donar la direcció, o que el repartidor hs'ha equivocat sense voler. No obstant això, Jean Van Landeghem, un belga de 65 anys que resideix en Turnhout, porta obrint la porta des de fa gairebé una dècada a un home que li porta pizzes que mai ha encarregat.

El protagonista d'aquesta història narra als mitjans locals com des que va rebre la primera pizza, va intentar saber qui era el remitent d'aquesta, però 9 anys més tard, aquest dubte segueix sense tenir algun tipus de resposta. Els efectes psicològics que ha generat aquesta situació d'estrès són tals que quan escolta una moto passar pel carrer en la qual resideix, el seu cos comença a tremolar. Durant el mes de maig de l'any passat, va arribar a rebre 14 pizzes que van ser totes elles rebutjades.

"Això va començar fa ja 9 anys. En aquest precís moment, sense esperar-lo, un repartidor de pizzes em va lliurar un munt d'elles, però jo mai les havia demanat", ha explicat Jean Van Landeghem al mitjà Het Laatste Nieuws. Hi ha ocasions en les quals aquest producte va arribar a casa seva a les 2 de la matinada, quan ell ja estava adormit, i no importa si és festiu o no: el repartidor toca a la seva porta en qualsevol dia: "ja no puc dormir. I temo que vingui algú a deixar-me pizzes una altra vegada. És trist, perquè a les pizzeries els costa diners i han de tirar el menjar. Quan descobreixi qui em va estar molestant durant aquests 9 anys, no serà el seu millor dia".