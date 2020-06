Sabries dir qui són aquests polítics?

L'internauta Dromus (@psammodromus) ha fet una d'aquelles recopil·lacions de Twitter antològiques que tan agraden als usuaris de la xarxa social del pollet blau i que, segurament, et farà somriure una estona. En un fil, que a continuació recollim, Dromus ha penjat reunit les imatges d'una bona colla de polítics catalans i espanyols passats pel Photoshop per canviar-los de sexe. Entre les creacions n'hi ha alguna d'increïble, que segurament hauràs de mirar dues vegades per assegurar-te que no és real. T'imagines com seria Quim Torra de dona? I Gabriel Rufián? No esperis més i entra a la piulada de Dromus per veure totes les imatges que ha recopilat:





HILO de políticos españoles cambiados de género??



Pedro Sánchez pic.twitter.com/mPEwcjwee6 — Dromus (@psammodromus) June 12, 2020