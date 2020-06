Com serien les personalitats de la Catalunya Central si fossin del sexe oposat?

S'imaginen com seria Valentí Junyent si fos dona? I Sor Lucía Caram un home? Una de les aplicacions de moda, FaceApp, permet jugar amb els rostres i veure com serien si pertanyessin al sexe oposat. Una proposta que està triomfant a les xarxes socials i que ja ha convertit en home a Inés Arrimadas, Susana Díaz, o Cayetana Álvarez de Toledo i en dona a Pedro Sánchez, Quim Torra i Gabriel Rufián (com ja et vam explicar en aquesta altra notícia). Ara, però, hem, provat de dur l'aplicació al nostre terreny, i provar què passa si hi introduïm imatges, per exemple, de Montse Venturós, Marc Aloy, Berto Romero o Anna Crespo. FaceApp té diferents funcions gratuïtes i altres de pagament que permeten, també, canviar l'edat, el color de cabell i el pentinat. Fes clic a la galeria que acompanya a aquesta notícia per veure el resultat!