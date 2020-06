Excrement d'elefant, l'ingredient de l'èxit d'una ginebra sud-africana

Una matinada a Sud-àfrica, fa una mica més de dos anys, Paula Ansley va despertar al seu marit, Les, amb una idea que semblava una bogeria: "Creus que podríem fer ginebra amb femta d'elefant?". Aquesta inspiració és avui un negoci que exporta ginebra amb tocs de sabana africana a Alemanya o Suïssa.

Sota l'etiqueta de 'Indlovu Gin', un terme que significa "elefant" en diversos idiomes del sud d'Àfrica, aquest matrimoni -ell sud-africà, ella britànica- produeix ja unes 1.000 ampolles de la seva ginebra original i al voltant del doble de la seva versió rosa al mes.

Es ven, sobretot, al seu país d'origen, Sud-àfrica, on el consum de ginebra experimenta un autèntic "boom" en els últims anys, fins al punt que les petites destil·leries artesanals van passar de ser una dotzena a més de seixanta en només cinc anys.



Ginebra no apta per a qui té «el pal·ladar massa fi»

Però amb la seva peculiar targeta de presentació, no apta per a bevedors "poc aventurers", Indlovu ha entrat ja també en mercats europeus com Bèlgica, Alemanya o Suïssa i, si tot va bé, aviat farà el salt al Japó.

"Té un sabor molt herbaci, molt a terra, i és molt suau, gairebé mantegós a la boca. Té una textura molt agradable i, quan ho empasses, no hi ha aquesta sensació aspra de l'alcohol. No té sucre ni res afegit, així que no et dona aquesta coïssor intensa quan empasses", explica a l'Agència Efe, Les Ansley sobre aquest peculiar producte que casa especialment bé, segons els seus creadors, amb el cafè i la xocolata.

El secret d'aquesta ginebra paquidèrmica està en la curiosa dieta dels elefants: els enormes herbívors es passen unes 18 hores al dia engolint al voltant de 300 quilos d'aliment que necessiten per jornada per a sobreviure i el seu menú és increïblement variat, compost per múltiples tipus d'arrels, arbustos i fulles d'arbres de la sabana africana.

Encara així, només digereixen un 30% del que engoleixen. Què passa amb la resta? Es converteix en excrement. En concret, en 80 quilos de desfets orgànics per animal adult cada dia.

Aquestes dades eren només una curiositat més entre les moltes que van escoltar els Ansley de boca d'un guia que els va acompanyar en els primers safaris familiars que van realitzar, després d'haver-se mudat a Sud-àfrica des del Regne Unit, on havien residit 15 anys. D'aquí, no obstant això, va sorgir l'espurna per a crear Indlovu.

"Contactem a la reserva Botlierskop, que és on havíem portat als nens, i els preguntem: 'us importaria enviar-nos excrement d'elefant?'. I ells van dir 'clar, sense problema!'. Així que ens ho van enviar i comencem a veure com rentar-ho i tractar-ho", explica Les Ansley.

El procés va deixar com a resultat un conglomerat de fulles i herbes que els Ansley van portar a un expert, Roger Jorgensen (considerat el pare de la ginebra artesanal a Sud-àfrica), ja que ells no tenien cap experiència en el sector de la destil·leria.

Sense revelar-li el que era, van donar a Jorgensen a provar i fer olor els extractes obtinguts del fem d'elefant i li van preguntar si creia que es podria fer ginebra amb infusió d'aquest producte. Aquest gurú de la ginebra sud-africana no sols va dir que sí, sinó que quan es va assabentar del que era, li va semblar una idea brillant i es va sumar al projecte per a tutelar el procés de destil·lació.



L'elefant, una espècie "vulnerable"

Amb base a Paarl, una localitat situada a uns 50 quilòmetres de Ciutat del Cap coneguda més aviat pels seus vins, el projecte va anar creixent gràcies al "boca a orella" i a l'entusiasme dels crítics especialitzats.

Cada ampolla ve amb una etiqueta que explica de quins elefants procedeix l'excrement que va donar lloc a cada lot de licor, una espècie de denominació d'origen similar a la del vi amb el raïm, ja que el sabor de la ginebra també varia, per exemple, segons el lloc de recollida i les estacions.

Però perquè Indlovu funcioni, necessita elefants salvatges alimentant-se, lliures de l'amenaça de la caça furtiva -principalment, enfocada al preuat ivori dels seus ullals- que manté als paquiderms africans com a espècie "vulnerable". Per això, una part del que s'obté amb Indlovu reverteix en la naturalesa.

"Una de les coses que realment volíem afegir a tot això era també ser capaços de contribuir de tornada. Així que el 15% dels beneficis de la ginebra els donem a fundacions africanes que treballen per la conservació de la fauna salvatge", conclou Ansley.