Vols conèixer quines són les millors cerveses del mercat?

Sobre gustos no hi ha res escrit. I en el cas de la cervesa, menys encara. La beguda és una de les preferides dels consumidors i cadascun d'ells la prefereix d'una forma diferent. I és que, ja sigui en format canya, pinta, llauna o ampolla, uns les prefereixen de blat, ordi, ale, lager... Sens dubte, són molts els que estan disposats a experimentar per a provar noves cerveses en els moments d'oci. Però, quines són les millors?

L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha dut a terme una anàlisi comparativa de 34 cerveses rosses tipus Lager. Les cerveses Mahou clàssica, Amstel Original i Cordon Gard d'Eroski han estat les guardonades en la categoria de cerveses clàssiques. En la categoria de cerveses especials, les que han obtingut els millors resultats Mahou 5 Estrelles Especial i Steinburg Especial de Mercadona.

Per a la realització d'aquesta anàlisi comparativa, OCU ha seleccionat 34 marques entre les cerveses rosses de tipus Lager més venudes de dues categories, 17 cerveses clàssiques i 17 especials. En el laboratori, OCU ha analitzat la composició, l'etiquetatge i ha dut a terme una prova de degustació professional.



"Compra mestra"

D'acord amb els resultats del laboratori, les millors cerveses en la categoria clàssica són la Mahou clàssica i la Amstel Original. La cervesa Cordon Gard d'Eroski resulta triada com a "Compra Mestra" per tenir la millor relació qualitat preu. En la categoria de Cerveses especials, la millor cervesa de l'anàlisi és Mahou 5 Estrelles Especial. Mentre que la cervesa Steinburg Especial de Mercadona és la "compra mestra" d'aquesta categoria.



Preus

Quant al preu per litre, en la categoria clàssica oscil·la entre els 0,69 euros i els 2,37 euros. Mes cares són les cerveses especials, amb un preu que va d'1 euro als 2,36 euros. OCU assenyala que les cerveses de marca blanca són més barates que les de les marques de fabricant en totes dues categories. En les clàssiques, el preu mitjà per litre de les marques blanques és de 0,72 euros davant dels 1,74 euros que costen de mitjana les marques del fabricant. En la categoria especial també són de mitjana més cares les marques de fabricant que costen de mitjana 1,96 euros front 1 euro per litre que costa en les marques blanques.