«El fenomen» Fernando Simón ja té el seu propi carrer a Madrid

Durant els mesos en què la població espanyola ha estat confinada a les seves cases per a frenar els contagis del coronavirus, alguns rostres han anat guanyant protagonisme fins a passar a formar part la nostra vida quotidiana. El cas més clar d'aquesta tendència és el del director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències, Fernando Simón, que cada dia compareixia per a explicar les últimes dades de la pandèmia.

Alguns dels moments que ha protagonitzat l'expert han circulat fins arribar a viralitzar-se per les xarxes socials en forma de mems. Així, la figura de Simón ha traspassat moltes barreres fins a convertir-se en el que molts denominen ja com una icona 'pop'. Samarretes, dessuadores, tasses i infinitat d'objectes porten ja la seva cara. També es poden escoltar cançons sobre ell o veure alguns grafitis en les parets. Fins i tot, alguns s'han atrevit a tatuar-se la cara de Simón a la pell del braç.

L'últim homenatge al ja famós metge es pot veure en un carrer del barri madrileny de Lavapiés.Tot ha començat aquest dimarts, per a sorpresa dels veïns, amb un mosaic amb el bust de Fernando Simón al costat de la placa del carrer San Simón.

L'autor de l'obra és un usuari d'Instagram conegut com @basketofnean, que compta amb més obres amb el mateix estil que el bust de Simón. Aquest compte ha estat l'encarregada de fer pública l'obra amb el text de "San Simón et cuida". La notícia s'ha estès com la pólvora en les xarxes socials, on els usuaris comparteixen les seves impressions davant l'obra.