«Biri,biri», la beguda alcohòlica amb gust a Dalsy

Els medicaments i xarops no solen ser plat de bon gust pel seu desagradable sabor i això provoca que a alguns nens els costi prendre'ls. No obstant això, hi ha alguns que si que agraden. És el cas del Dalsy, el sabor ataronjat del qual ha conquistat el paladar de molts.



De fet, molts dels quals troben a faltar aquest sabor han embogit a les xarxes socials en trobar un licor té el mateix gust, segons apunten. Es tracta del 'Biri Biri', un licor creat a Alcoi, a la província d'Alacant.



Tot va començar amb una enquesta que es va realitzar fa unes setmanes sobre el millor xarop. La majoria dels tuiters prefereixen l'Apiretal, però els partidaris del Dalsy van comentar que s'assemblava al sabor de la beguda alacantina al del mític xarop.





El biribiri es una bebida alcohólica que sabe igual que el Dalsy, de nada https://t.co/pQvyG9h8V3 — Gaza, un placer ???? (@gazaunplacer) June 27, 2020

L'èxit ha sigut enorme i molts assenyalaven que ja l'havien adquirit a través de la pàgina web oficial de Sinc, la marca que ho fabrica, i altres fins i tot