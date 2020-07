El «selfie» que podria haver acabat en un drama

La febre per obtenir la fotografia o el selfie més original o arriscat no ha cessat ni amb la crisi del coronavirus. L'últim exemple el tenim en el cas d'una turista que es trobava a Romania i que no se li va ocórrer millor idea que posar-se a tot just un metre d'un ós salvatge perquè el seu acompanyant la fotografiés al costat de l'animal.

"Com pot ser tant estúpida?" se sent dir a algú en el vídeo, publicat originalment a Tik Tok per l'usuari Alessandro Bacaoanu, esborrat poc després d'aquesta xarxa social i actualment visible a Youtube.

Aquest cas ha servit perquè el ministre de Medi Ambient de Romania, Costel Alexe, adverteixi que "els óssos són animals salvatges protegits per la llei, no són mascotes".