La infidelitat de Jada Pinkett a Will Smith dona un rècord de vistes a Facebook

La parella que formen Jada Pinkett i Will Smith va marcar el rècord de l'emissió més vista de Facebook en 24 hores al sumar més de 15 milions d'espectadors amb un vídeo en què tots dos discuteixen sobre una infidelitat durant el seu matrimoni.

L'emissió, que aquest dilluns acumula ja més de 21 milions de visualitzacions, forma part del programa 'Red Table Talk', conduït per Pinkett i font de desenes de titulars en mitjans de comunicació després de comptar amb el seu marit, Will Smith, com a convidat divendres passat.

Una relació oberta



L'anterior rècord d'espectadors en un sol dia també el va marcar aquest format, amb una entrevista a Jordyn Woods, vista llavors per 7,6 milions d'usuaris, va recordar el diari 'Deadline'.

En la conversa que va mantenir la parella, Pinkett, de 48 anys, va reconèixer al seu marit, de 51, que va tenir una aventura amb el cantant August Alsina fa anys, quan ja estaven casats (ho estan des del 1997). La declaració de la dona i la reacció de Smith, que va treure pes a l'assumpte dient que va passar «fa anys», es van convertir en un dels assumptes més comentats a les xarxes socials durant el cap de setmana, ja que tots dos havien negat aquest idil·li extramatrimonial anteriorment.

Tant Jada com Will van assegurar que quan es va donar la situació la seva relació passava per hores baixes i estava pràcticament acabada. «Tot va començar quan ell necessitava ajuda i jo volia ajudar-lo amb la seva salut mental», va assegurar Jada, abans de confessar que «a mesura que va passar el temps» es va ficar en un «embolic» romàntic. «Vaig aprendre molt sobre mi i vaig poder enfrontar-me a la meva immaduresa i inseguretat emocional», va descriure.

Anteriorment, August Alsina va assegurar que va mantenir una relació amb Jada després de parlar amb el mateix Will sobre la possibilitat d'entrar en una «relació oberta». Dies després d'aquesta conversa, mitjans nord-americans van publicar que la parella està a les Bahames amb el seu fill Willow, de 19 anys. Segons Page Six la família està en un resort de Tiger Woods, mentre la seva declaració continua captant l'audiència de la xarxa social més utilitzada del món.