Els clients d'IKEA, víctimes d'una perillosa estafa

És una cosa habitual que passa de manera periòdica però eque no deixa de sorprendre perquè sempre hi ha gent que acaba caient. Ikea ha tornat a denunciar davant la Policia l'ús fraudulent de la seva marca que realitzen. Es tracta d'estafadors que envien correus en els quals ofereixen falsos xecs per a gastar a la botiga. Des d'Ikea ja asseguren que han posat els fets en coneixement de les autoritats.





@IKEASpain hola! Está circulando por redes que Ikea está regalando una tarjeta regalo por 250€ contestando 3 preguntas y mandándolo a 20 contactos. Pueden confirmar? pic.twitter.com/UYFTLNfnDY — dannavip (@dannavips) May 20, 2020

Esto sí que es una buena oferta @IKEASpain ! ????? pic.twitter.com/9vlGag5wC4 — Juancar Coria (@MrJccoria) March 23, 2019

A tothom li ha passat alguna vegada però no per això deixa de cridar l'atenció. Vas a un comerç i descobreixes que s'han equivocat en l'etiquetatge i que en realitat el preu era més baix abans de les rebaixes que després. És una errada que pot cometre qualsevol però que no deixa de tenir gràcia. És el que va passar. El tuit parla per si sol.La pròpia empresa va contestar de bones maneres. No en va, era només una alerta, no una crítica d'aquestes que arriben a centenars a les xarxes socials. El que sol enfadar als consumidors normalment és que s'aprofitin els períodes de rebaixes per a pujar els preus o simplement per a deixar-los com estaven encara que canviant l'etiqueta perquè posi "rebaixes" en vermell.La veritat és queen les quals rep les crítiques d'aquells als quals no els ha agradat algun producte o alguna promoció. I de coses més "mundanes" per dir-ho així.La veritat és que internet pesa cada vegada més en el negoci de les grans empreses. Tant en el que té a veure amb la producció i les vendes ( milers de petits empresaris ja utilitzen Amazon per a col·locar els seus productes en el mercat tant nacional com internacional), com en el que té a veure amb el client i la resposta que donen a les seves necessitats i a les seves queixes. En els últims anys han augmentat en gran manera les empreses que no sols contesten a través del telèfon o d'un simple xat amb un agent i que ja comencen a atendre els seus clients via xarxes socials o fins i tot en el Whatsapp.i en la qual prima, entre altres coses, la immediatesa i la personalització del missatge que es rep i del qual s'envia. Que tot sigui per millorar la comunicació i el servei als clients.