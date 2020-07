El Parc Estatal Huntington Beach, a Carolina del Sud (els Estats Units), va viure una sorprenent escena en detenir-se el trànsit d'una de les seves carreteres després de veure els conductors com diversos caimans es disposaven a creuar per un pas de zebra, en direcció a un llac.

Diversos vehicles i vianants es van detenir per a contemplar als rèptils, que per descomptat van ser gravats i, com no, els seus vídeos s'han viralitzat a les xarxes socials.