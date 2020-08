Josefina, la monja més exitosa de TikTok

El confinament provocat per la crisi del coronavirus ha omplert les xarxes socials de vídeos, memes i idees molt originals. És el cas d'una monja argentina que ha decidit actualitzar-se i predicar a les xarxes socials.



Josefina Cattaneo va aterrar en TikTok fa un mes amb una intenció clara: predicar la paraula de Jesús. La monja de 25 anys s'ha convertit en un fenomen viral en la xarxa social de moda, on canta, balla i, per descomptat, resa.



Germana de la Congregació Mercedàries del Nen Jesús i resident en una escola de la Carlota, a Córdoba (Argentina), la jove es va atrevir a sumar-se a la plataforma per tal d' "anunciar a Jesús" durant el confinament pel Covid-19.



"Em vaig descarregar l'aplicació fa un temps però no trobava el moment de fer-la servir. Anava a resar i m'acordava que la tenia. Fins que fa un mes vaig dir: 'Jesús, dóna'm una mà! Amb el confinament per la pandèmia no sé com anunciar-te!'", va explicar la religiosa a Infobae en una entrevista.







A partir d'aquest moment, Cattaneo va començar a compartir vídeos amb missatges religiosos, una motivació amb la qual ha aconseguiten poc temps. Entre els seus continguts destacats es troba un vídeo que supera les 100.000 reaccions en el qual parla que Jesús "transforma". La veritat és que la monja i les seves companyes s'atreveixen amb tot, des de 'La Cucaracha' fins a 'La Macarena'.