Mor un home en un Carrefour i tapen el seu cadàver amb para-sols per seguir oberts

Tràgica història que va tenir lloc divendres passat en un Carrefour situat al nord-est del Brasil: un home anomenat Moisès Santos, treballador de l'hipermercat, moria de manera abrupta a conseqüència d'una parada cardíaca, però el més sorprenent és que els encarregats de la botiga, lluny de tancar i trucar a l'ambulància per a aixecar el cadàver, van decidir continuar oberts i van utilitzar una curiosa forma per tapar-lo.



Van col·locar al voltant del mort una sèrie de para-sols, com si es tractés d'un element decoratiu, i així va estar al passadís durant diverses hores: la situació va ser captada per diversos curiosos que acudien al Carrefour a fer la seva compra setmanal, i així l'enrenou va arribar fins a les xarxes socials, obligant l'empresa a llançar un comunicat demanant disculpes pels fets i per la falta de respecte cap a la família del treballador.





En un Carrefour de Brasil muere el trabajador Moisés Santos y tapan el cadáver con paraguas para no cerrar el centro. Esto sí que es motivo de boicot. pic.twitter.com/nQaA4q7SEC — Borja Casado (@franpenat) August 20, 2020

per la forma inadequada en la qual va tractar la trista i inesperada defunció del senyor Moisès Santos, víctima d'una parada cardíaca, a la botiga de Recife (Pernambuco). L'empresa es va equivocar en no tancar la botiga de manera immediata fins esperar al corresponent servei funerari".