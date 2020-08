Els Mossos retiren un tuit sobre la violència sexual després de rebre una allau de crítiques

Els Mossos d'Esquadra han retirat del seu perfil de Twitter una publicació feta aquest dimecres al vespre sobre la violència sexual, on s'hi veia la fotografia d'un home tocant el pit d'una dona. "Si algú et fa un petó, et toca el cul o els pits, o encara va més lluny sense que tu ho vulguis, no et quedis callada. Denuncia-ho", recollia el missatge, que demanava "acabar" amb la violència sexual. La publicació, però, va desfermar un allau de crítiques a les xarxes socials, especialment pel contingut de la fotografia. Entre els detractors del missatge hi ha hagut diversos membres d'ERC, que han denunciat una connotació masclista. "Una Conselleria tant important no mereix tanta incompetència", ha etzibat el diputat al Congrés Gabriel Rufián.

"Aquest missatge és una vergonya. Des del trasllat de la càrrega de responsabilitat a la víctima, fins a l'elecció de la fotografia", ha criticat a Twitter el líder republicà al Congrés dels Diputats. També des del parlament espanyol, la diputada d'ERC Carolina Telechea ha assegurat a les xarxes socials que l'autor del tuit "és un masclista" i n'ha demanat la dimissió.

Des de Catalunya, les diputades al Parlament Jenn Díaz i Rut Ribas s'han afegit a les crítiques. "Ningú al gabinet de comunicació d'Interior ha considerat que aquesta piulada és del tot inapropiada? El focus, en la víctima. La responsabilitat, d'ella. I la imatge, morbosa", ha lamentat Díaz, mentre Ribas ha dit que la publicació fa apologia de la violència sexual i ha conclòs que "és molt preocupant i significatiu trobar-se aquest missatge per part dels Mossos".

Hores més tard de la publicació, aquest dijous al matí els Mossos d'Esquadra han esborrat la piulada inicial i n'han publicat una de nova subratllat que "l'únic responsable de la violència sexual SEMPRE és l'autor". "Desgraciadament imatges com les que acompanyaven la piulada anterior es continuen produint. Lamentem les sensibilitats que ha ferit", puntualitza la nova publicació.