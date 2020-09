L'opinió d'una nena sobre les mascaretes que s'ha fet viral

La resposta entranyable d'una nena a una periodista de la televisió valenciana que li preguntava sobre què li semblava haver de dur mascareta a l'escola ha fet esclatar una munió d'"ooooohhh" a la xarxa. La petita, amb un to innocent, però sincer, ha impartit una lliçó magistral a tots aquells que encara es neguen a utilitzar-la. "És una mica pitjor perquè no pots respirar del tot, però no passa res és millor això que morir-se", diu. Com bé fa notar el comentari d'un usuari de Twitter que ha compartit el tall de veu, "que hagi de venir un nen a dir el què és obvi...".





Que tenga que venir un niño a decir lo que es obvio pic.twitter.com/YE1tHp3vSK — Benito Olmo (@BenitoOlmo) September 8, 2020