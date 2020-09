Manresa, entre les 20 ciutats de l'Estat amb més infidels durant el confinament

El confinament no va fer passar als manresans i manresanes les ganes de tenir una aventura amorosa extramatrimonial, si no tot al contrari. Això és el què assegura el web de contactes per a persones casades Ashley Madison que ha elaborat un rànquing amb les ciutats espanyoles ordenades segons el número de nous usuaris que es van registrar al seu web durant la pandèmia (entre el 14 de març i el 7 de juny). La capital del Bages ocupa el 19è lloc, tot i que l'empresa no ha donat dades exactes de quantes persones representa aquesta posició.

Estar tot el dia tancat a casa amb la parella no va ser sinònim de fidelitat. La sobtada imposició de l'estat d'alarma va fer que a alguns els quedessin temes pendents extramurs i, en altres casos, va ser precisament l'excessiva convivència el què va acabar de trencar la relació. Per ciutats, Barcelona és la ciutat que lidera el rànquing d'Ashley Madison, seguida de Girona i Pozuelo de Alcorcón, el municipi on viuen bona part dels polítics i els esportistes espanyols de renom. Lleó, Las Rozas, Madrid, Granada, Tarragona, Toledo i Lleida completen el top 10. I Manresa apareix en les posicions següents, per darrere d'Alcobendas, Bilbao, Santiago de Compostel·la, Sabadell, València, A Corunya, Sant Boi de Llobregat i Logronyo, i per davant de Pontevedra.

Homes i dones de 36 i 37 anys i amb alt poder adquisitiu



L'auge de nous usuaris a Ashley Madison no ha estat exclusivament un fenomen estatal, si no una tendència a nivell global. Segons Christoph Kraemer, director general del portal per a Europa Occidental, en unes declaracions al diari El Confidencial, va explicar recentment que "si normalment al dia teníem 15.000 nous usuaris a tot el món, han augmentat fins als 17.000 malgrat el confinament", repartits entre homes i dones a parts iguals. I a la península predomina un perfil d'infidel concret: "l'edat mitjana està entre els 36 i 37 anys i tenen un bon nivell adquisitiu per sobre del salari mitjà", apunta Kraemer. També és important el gruix d'usuaris universitaris, "un terç del total".

El web tenia més de 2.300 manresans inscrits el 2015



Ashley Madison va ser notícia ara fa cinc anys per un atac hacker que va fer aflorar dades de bona part dels seus usuaris. A partir d'aquesta informació, a Internet va aparèixer un mapa interactiu amb el número de persones que volien tenir relacions extramatrimonials a cada siutat. Per aleshores, a Manresa hi havia 2.308 persones apuntades a Ashley Madison, un 92% dels quals homes. A tot el Bages, la xifra era de 3.500 usuaris. Per a tranquil·litat dels afectats, el mapa no va incloure la seva informació personal, tot i que qualsevol persona va poder comprovar si un correu electrònic formava part del llistat difosa pels hackers.