Samuel L. Jackson «engega a pastar fang» Donald Trump en català

Samuel L. Jackson és conegut a tot el món per interpretar a un incomptable nombre de personatges a la gran pantalla. Entre els més famosos es troba el cap de l'agència d'espionatge S.H.I.E.L.D, Nick Furia. Jackson té una altra faceta molt marcada recentment i és la d'aconseguir expulsar democràticament a l'actual President dels Estats Units, Donald Trump.



L'actor ha enginyat una divertida manera de dir-li a Trump que «se'n vagi a casa seva» i en un vídeo ha recollit en més de 15 idiomes, diferents maneres de dir «que et fotin» en les que destaca el català i l'euskera.





You guys showed up and blasted through our Voter Action Goal for #GoodToVote! So as promised, here's some Cussin' 15 ways to go! Thanks for getting involved and make sure to #vote on Nov.3rd! #votemask @faircount @fairfight #MKsaysVote #yourvoicematters pic.twitter.com/6GkHudrm53